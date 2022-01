VIDEO Moment emotionat pentru Alize Cornet, viitoarea adversara a Simonei Halep: "Am uitat sa va spun"

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 ianuarie 2022, 06:13 / Actualizat sambata, 22 ianuarie 2022 06:13Frantuzoaica Alize Cornet, urmatoarea adversara a Simonei Halep in optimile de la Australian Open 2022, a avut parte de un moment special astazi, dupa ce s-a calificat chiar de ziua ei de nastere.Alize Cornet a produs deja o surpriza in turneu, eliminand-o in turul 2 pe Garbine Muguruza;In varsta de 32 de ani, Alize este clasata pe locul 61 WTA si s-a calificat ultima data in optimile ... citeste toata stirea