VIDEO Moment incredibil la un meci de box pentru centura * A refuzat sa mai intre in ring: "Vreau doar sa ajung in viata acasa"

Articol de GSP - Publicat luni, 27 iunie 2022, 09:51 / Actualizat luni, 27 iunie 2022 10:23Alma Ibarra (34 de ani), luptatoare din Mexic, a fost protagonista unui moment rar la meciul de titlu cu americanca Jessica McCaskill.Campioana mondiala WBA, WBC, IBF, WBO si The Ring Welterweight, McCaskill si-a pus toate centurile in joc la meciul cu Ibarra, disputat la Tech Port, in San Antonio.Dupa ce a fost dominata total in primele 3 runde de catre Jessica McCaskill, Alma Ibarra a refuzat sa ... citeste toata stirea