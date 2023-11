Articol de Cristina Negrila - Publicat joi, 23 noiembrie 2023, 11:02 / Actualizat joi, 23 noiembrie 2023 12:06Gregg Popovich, antrenorul lui San Antonio Spurs, a oferit miercuri seara un moment aparte pe Frost Bank Center, la meciul pierdut de echipa lui in fata celor de la Los Angeles Clippers, 102-109Coach Pop e un tip aparte in NBA si chiar in sportul mondial. Nu se fereste sa spuna ce crede, indiferent de circumstante, si e genul de om care ia atitudine atunci cand putini ar face-o. ... citeste toata stirea