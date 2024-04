VIDEO Momente BIZARE la semimaraton! Cei 3 africani din frunte se dau la o parte pentru un chinez: "Nu eram acolo sa concurez"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 15:39 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 15:40Semimaratonul de la Beijing, desfasurat duminica trecuta, a oferit un moment controversat: sportivul chinez He Jie a alergat in spatele plutonului pana cand cei trei atleti din fata lui l-au lasat sa-i depaseasca, pe finalul cursei. Organizatorii au deschis o investigatie, noteaza Der Spiegel.Un grup de 3 alergatori a fost urmarit mult timp de He Jie, un sportiv chinez. Kenyanul Willy ... citește toată știrea