VIDEO Momente tensionate in meciul Tsitsipas - Alcaraz, noua rivalitate din ATP: gest nesportiv al grecului, cum a reactionat spaniolul + o coincidenta fabuloasa

Articol de GSP - Publicat sambata, 23 aprilie 2022, 09:11 / Actualizat sambata, 23 aprilie 2022 09:56Carlos Alcaraz (18 ani, 11 ATP), unul dintre cei mai in forma jucatori ai momentului, i-a administrat lui Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 5 ATP) cea de-a treia infrangere in decurs de cateva luni. Ibericul l-a invins in "sferturi" la Barcelona, dupa un meci spectaculos de trei seturi, scor 6-4, 5-7, 6-2. Momentele tensionate au insotit partida, grecul facandu-se vinovat pentru un gest nesportiv ... citeste toata stirea