VIDEO Momentul saptamanii la Roma * Ce facea Rafael Nadal, in ploaie, la minute bune dupa ce meciul sau s-a terminat: scena a devenit virala

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 10 mai 2024, 15:44 / Actualizat vineri, 10 mai 2024 16:06Rafael Nadal, locul 305 ATP, a avansat, joi, in turul secund al Mastersului de la Roma, turneu pe care si l-a adjudecat de zece ori in cariera. Spaniolul l-a invins in trei seturi pe Zizou Bergs, 4-6, 6-3, 6-4, in primul meci disputat la Foro Italico dupa doi ani. Fostul lider mondial a inchis meciul cu doar cateva zeci de secunde inainte ca o ploaie torentiala sa se abata asupra capitalei ... citește toată știrea