VIDEO | Mos Craciun din Copou i-a facut tactica pentru promovare lui Leo Grozavu si a avut un mesaj pentru conducerea Politehnicii Iasi: "Sa aduceti jucatori, dar ceva mai bunisori. Nu ne uitam la banisori"

Mos Craciun a vizitat clubul din Copou in Ajun si le-a transmis un mesaj conducatorilor, sponsorilor si suporterilor echipei pregatite de Leo Grozavu. Totodata, in absenta antrenorului, plecat in vacanta, Mosul a stabilit si tactica pentru partea a doua a sezonului Ligii 2."Sa aduceti jucatori, dar ceva mai bunisori. Nu ne uitam la banisori"Conducatorilor clubului Politehnica Iasi, Mosul le-a transmis sa aduca jucatori mai bunisori in aceasta pauza competitionala si sa nu se uite la banisori. ... citeste toata stirea