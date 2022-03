VIDEO Motivul pentru care FCSB se teme de Farul: "Avem probleme in aceste situatii"

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 martie 2022, 15:42 / Actualizat duminica, 13 martie 2022 15:42Andrei Miron (27 de ani), stoperul de la FCSB, a analizat partida cu Farul contand pentru prima etapa a play-off-ului: "Apar probleme in aparare pentru ca noi jucam ofensiv".FCSB - Farul se disputa luni, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Look Sport+, Digi Sport 1 si Telekom Sport 1.Ros-albastrii sunt in garda inaintea debutului in play-off, intrucat FCSB ... citeste toata stirea