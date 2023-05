Articol de Andrei Petrescu - Publicat marti, 23 mai 2023, 12:40 / Actualizat marti, 23 mai 2023 13:05Rapid a pierdut luni seara in Giulesti, 2-3 cu CSU Craiova, partida in care au existat numeroase faze de arbitraj contestate de ambele echipe.Partida a fost una extrem de tensionata in special in repriza a doua. Cele 2 echipe luptau pentru locul 4, iar presiunea uriasa l-a facut pe Adrian Mutu sa aiba o rabufnire extrem de nervoasa in minutul 65, imediat dupa golul de 3-2 al Craiovei, marcat ... citeste toata stirea