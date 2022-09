video Mutu are un nou remarcat la Rapid: "Creste, a jucat bine si meciul trecut"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 28 septembrie 2022 23:38 / Actualizat joi, 29 septembrie 2022 00:08Dupa CS Afumati - Rapid 0-3 in play-off-ul Cupei Romaniei, Adrian Mutu (43 de ani) a spus ca isi dorea ca echipa lui sa marcheze si in repriza a doua.Toate detaliile despre partidele din play-off-ul Cupei Romaniei"A fost un meci usor. Trebuia sa se vada aceasta diferenta intre noi si ei, pana la urma. Ma bucur ca s-a terminat cu bine. In general, sunt multumit de jucatori, cu toate ca as ... citeste toata stirea