video Mutu, prima reactie dupa ce FCSB i-a "furat" un mijlocas: "Au fost discutii"

Articol de GSP - Publicat vineri, 05 august 2022, 21:06 / Actualizat vineri, 05 august 2022 21:20Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre transferul lui Marco Dulca la FCSB. Mijlocasul central in varsta de 23 de ani a fost dorit in aceasta vara si de giulesteni.FCSB a platit 250.000 de euro in schimbul lui Marco, suma care reprezinta clauza de reziliere a contractului dintre acesta si Chindia. In ultimele zile, mijlocasul a negociat si cu Hoffenheim, din Germania, si cu o formatie ... citeste toata stirea