VIDEO Nadal, eliminat in optimile US Open de favoritul gazdelor: "La 40-0, aveam picioarele ca de beton"

Articol de GSP - Publicat marti, 06 septembrie 2022, 08:57 / Actualizat marti, 06 septembrie 2022 09:33Rafael Nadal (36 de ani, locul 3 ATP) a fost eliminat in optimile turneului US Open de americanul Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP), scor 4-6, 6-4, 4-6, 3-6.In faza sferturilor de finala, Tiafoe va da piept cu rusul Andrey Rublev, locul 11 mondial.Final de drum pentru Rafael Nadal la US Open. Luni seara, intr-un meci jucat cu acoperisul tras, ibericul a fost surclasat de o versiune a ... citeste toata stirea