VIDEO Nadal, intrebat din nou despre retragere, dupa a cincea infrangere in ultimele sase meciuri: "Pare ca asteptati sa vin sa fac asta"

Articol de GSP - Publicat sambata, 31 decembrie 2022, 15:32 / Actualizat sambata, 31 decembrie 2022 15:54Rafael Nadal (36 de ani, #2 ATP) a inceput noul sezon cu o infrangere. Ibericul a cedat in trei seturi in fata lui Cameron Norrie (27 de ani, #14 ATP), scor 6-3, 3-6, 4-6, intr-un meci contand pentru disputa Spania - Marea Britanie de la United Cup, noua competitie pe echipe din cele doua circuite.Fostul lider mondial a avut o evolutie solida doar in prima mansa a partidei de la Sydney ... citeste toata stirea