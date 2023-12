Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 04 decembrie 2023, 16:54 / Actualizat luni, 04 decembrie 2023 18:28Rafael Nadal (37 de ani) a avut un mesaj emotionat dupa ce si-a anuntat revenirea pe teren dupa o pauza de un an.Spaniolul va juca la Brisbane, in ianuarie, la distanta de un an de cand evolua ultima data, la Australian Open 2023. A suferit o operatie la sold, iar accidentarea i-a pus serios cariera in pericol. Nu a jucat tot anul si spune ca "incepe o noua era". Nadal nu are asteptari ... citeste toata stirea