VIDEO Nadia Comaneci si-a adus aminte de primul moment in care l-a vazut in bazin pe David Popovici + Mesajul de suflet al fostei gimnaste

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 07:39 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 07:53Una dintre cele mai mari sportive din istoria Romaniei, Nadia Comaneci, supranumita "Zeita de la Montreal," este sigura ca David Popovici va obtine in continuare rezultate uimitoare, urmatorul mare obiectiv al acestuia reprezentandu-l castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024."Cu ani in urma am avut deosebita placere de a participa la premierea unui concurs de ... citeste toata stirea