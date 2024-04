VIDEO Nationala feminina a Romaniei, gata de o noua victorie in campania de calificare la EURO: "Trebuie sa ne recuperam credibilitatea"

Articol de Andrei Petrescu, Valentin David (video) - Publicat marti, 09 aprilie 2024, 09:25 / Actualizat marti, 09 aprilie 2024 09:52Nationala feminina de fotbal a Romaniei joaca astazi pe teren propriu in fata Kazahstanului in al doilea meci din Preliminariile Campionatului European din 2025. Selectionerul Massimo Pedrazzini si capitanul Florentina Olar au prefatat partida care va incepe la ora 19:00.Dupa ce "tricolorele" au debutat perfect in grupa 4, victorie la scor in deplasarea din ... citește toată știrea