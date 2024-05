VIDEO Nationala Romaniei a obtinut prima victorie la Campionatul Mondial * A trecut de Ungaria cu un gol inscris in ultimul minut de joc

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 01 mai 2024, 16:22 / Actualizat miercuri, 01 mai 2024 17:04Nationala Romaniei a trecut miercuri de Ungaria, liderul grupei, cu 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) in al treilea sau meci de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, care are loc la Bolzano in Italia.Meciurile Romaniei la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A sunt transmise de antenaplay.roRomania a obtinut o victorie mare la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, al doilea esalon al ... citește toată știrea