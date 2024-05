VIDEO Nationala Romaniei incheie cu o victorie, 4-2 cu Japonia, la Campionatul Mondial! * Trei succese la rand si locul in Grupa A confirmat

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 04 mai 2024, 16:52 / Actualizat sambata, 04 mai 2024 17:00Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a mai inregistrat o victorie sambata, la Bolzano, in Italia, 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) contra Japoniei, consolidandu-si pozitia in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial.Trei victorii la rand pentru Romania in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial de hochei pe gheata, disputata in Italia, la Bolzano. "Tricolorii" incepusera cu doua infrangeri, ... citește toată știrea