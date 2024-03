video Nationala U19 schimba macazul! Victorie mare cu Germania, in prelungiri: gol SENZAEsIONAL Mazilu!

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 23 martie 2024, 15:59 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 17:51Echipa pregatita de Adrian Dulcea disputa in perioada 20-26 martie meciurile de la Turul de Elita, ultima etapa a calificarilor inaintea turneului final EURO U19 din Irlanda de Nord.Reprezentativa U19 a Romaniei si-a revenit la timp dupa esecul suferit pe 20 martie, in fata Turciei (0-2), la debutul in Turul de Elita. Sambata, in cadrul miniturneului organizat la Vrbovec, Croatia, ... citește toată știrea