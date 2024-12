VIDEO "Ne-am transformat!" * Cu ce echipa de top o aseamana Alex Chipciu pe U Cluj

Articol de George Nistor - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 19:22 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 19:23Alex Chipciu a prefatat "Derby-ul Ardealului", U Cluj - CFR, programat luni, la 20:30, in epilogul etapei 19 a Superligii. Capitanul "Sepcilor rosii" s-a aratat increzator in echipa sa in conferinta de presa premergatoare partidei ce se va disputa pe Cluj Arena.Internationalul roman a dat uitarii cele trei infrangeri consecutive ale Universitatii - 0-1 cu UTA, 1-2 cu FC ... citește toată știrea