VIDEO Nedelcu, primul interviu dupa revenirea in Romania: "E principalul motiv pentru care am semnat"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 17:05 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 17:32Dragos Nedelcu (24 de ani) a fost imprumutat de la FCSB la Farul pana la finalul sezonului. Ce l-a determinat pe mijlocasul defensiv sa revina in tara? In primul rand, Gica Hagi."E un sentiment placut sa fiu din nou acasa. Revin cu forte proaspete si cu obiective pe care sper sa le indeplinim. La Fortuna Dusseldorf a fost o perioada buna, in care am invatat foarte multe lucruri si apreciez ... citeste toata stirea