VIDEO Nemultumirile lui Gabi Torje inainte de derby-ul cu Rapid: "Nu am vazut in multe tari asa ceva"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 11:08 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 12:25Gabriel Torje, mijlocasul celor de la Dinamo, a prefatat derby-ul pe care echipa sa il joaca impotriva Rapidului, in prima etapa a play-out-ului.Torje este nemultumit de faptul ca meciul cu giulestenii se va juca fara spectatori, din cauza interdictiei pe care Rapidul o are, si vede un meci echilibrat intre cele doua rivale."Un derby, chiar daca e in play-out. Va fi si va ramane un derby. ... citeste toata stirea