Articol de Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat vineri, 04 august 2023, 12:51 / Actualizat vineri, 04 august 2023 13:05Gigi Becali (65 de ani) a solicitat, in gluma, un stadion nou pentru FCSB, plangandu-se ca nici arena din Ghencea, cu o capacitate de 30.000 de locuri, nu ar fi suficient de incapatoare pentru cati suporteri are clubul sau.FCSB va juca in premiera pe noul stadion din Ghencea, cu ocazia meciului de duminica cu CFR Cluj. Ros-albastrii s-au vazut nevoiti sa schimbe ... citeste toata stirea