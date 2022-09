VIDEO Nick Kyrgios, catre arbitrul de la US Open: "Miroase a marijuana. Nu ai de gand sa faci nimic?"

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 10:39 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 12:12Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) s-a enervat in timpul meciului cu Benjamin Bonzi (26 de ani, 50 ATP), scor 7-6 (7-3) 6-4 4-6 6-4, in turul doi la US Open. Australianul a acuzat mirosul de marijuana care venea din tribune.In timpul meciului, Kyrgios i-a comunicat arbitrului de scaun ca este deranjat de mirosul care venea din tribunele arenei Louis Armstrong. "Nu vrei sa le reamintesti sa ... citeste toata stirea