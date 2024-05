VIDEO Nicolae Stanciu, castigatorul trofeului "Golul anului 2023": "A fost cel mai bun an din cariera datorita calificarii la EURO 2024!" + "Radu Dragusin o sa se impuna ca titular"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 16 ianuarie 2024, 15:36 / Actualizat marti, 16 ianuarie 2024 15:36Nicolae Stanciu (30 de ani), jucatorul lui Damac, locul 5 din prima liga a Arabiei Saudite, a castigat trofeul "Golul anului 2023", acordat celui mai frumos gol marcat pentru echipa nationala.Nicolae Stanciu a primit trofeul pentru golul marcat din lovitura libera in poarta Andorrei, in victoria Romaniei cu scorul de 4-0, in preliminariile Campionatului European din 2024. ... citește toată știrea