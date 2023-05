Articol de Eduard Apostol, Vlad Nedelea, Adrian Duta, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 29 mai 2023, 23:08 / Actualizat luni, 29 mai 2023 23:12Dinamo a spulberat-o pe FC Arges, 6-1, in turul barajului de promovare/mentinere in SuperLiga. Andrei Nicolescu, presedintele "cainilor", a indemnat la calm dupa meci, dar laudat jocul echipei sale."E un pas mare spre Liga 1, dar mai avem un meci, trebuie sa ramanem concentrati. Trebuie sa fim echilibrati. Am facut un meci foarte bun, tehnic, ... citeste toata stirea