VIDEO Nicolo Napoli, pus in incurcatura la revenirea in Superliga: "O imagine cu ce? Cu poza mea?!"

Articol de Raed Krishan (video), George Nistor - Publicat duminica, 10 martie 2024 23:35 / Actualizat luni, 11 martie 2024 00:01Universitatea Craiova a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, in derby-ul Olteniei. La finalul meciului, Nicolo Napoli (62 de ani) a fost pus in incurcatura de jurnalisti.Nicolo Napoli a revenit pentru al 10-lea mandat pe banca lui FCU Craiova. N-a avut debutul dorit din niciun punct de vedere. Esecul din derby a fost dublat de un moment bizar in fata camerelor TV. ... citește toată știrea