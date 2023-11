Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 10:26 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 10:27Campion in sezonul trecut si MVP in finala NBA, sarbul Nikola Jokic (28 de ani) si-a aratat din nou valoarea. A fost decisiv in victoria obtinuta de Denver Nuggets, 132-120 cu San Antonio Spurs.Duelul din Ball Arena (Denver), disputat in fata a aproape 20.000 de fani a adus fata in fata doua dintre numele tari din NBA: Nikola Jokic si Victor Wembanyama.RECORDURIDominatie la Max ... citeste toata stirea