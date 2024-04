VIDEO Noua senzatie a boxului mondial * Isi face KO adversarii in pasi de dans si are o poveste de viata impresionanta: dat afara de la scoala, pranz in toalete si un moment dureros

Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 11:25 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 11:25Benjamin "Chirurgul" Whittaker (26 de ani) este noua senzatie a boxului mondial. Britanicul are victorii pe linie la profesionisti si un stil unic. Isi face KO adversarii in pasi de dans.Ben Whittaker e noul "Prince" Naseem Hamed. Are un stil flamboaiant, deseori ostentativ. Hulit de adversari, iubit de fani.Ben Whittaker, noul star al boxului mondialWhittaker a fost ... citește toată știrea