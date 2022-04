VIDEO Novak Djokovic, umilit in finala de la Belgrad: 0-6 in decisiv * Mesaj emotionant pentru rusul Rublev: "Noi te asteptam si anul viitor"

Articol de GSP - Publicat duminica, 24 aprilie 2022, 18:14 / Actualizat duminica, 24 aprilie 2022 18:14Andrey Rublev (8 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (1 ATP), scor 6-2, 6-7(4), 6-0, si a castigat trofeul la ATP Belgrad.Novak Djokovic ramane fara trofeu in anul 2022. Nici acasa, in fata fanilor patimasi de le Belgrad, nu a reusit.WTA STUTTGARTIga Swiatek matura tot in WTA! A castigat turneul de la Stuttgart, al 4-lea la randNovak Djokovic, invins de Rublev in finala de la ... citeste toata stirea