VIDEO "Nu cred ca voi uita acel moment!" * De un an si jumatate la FCSB, Siyabonga Ngezana dezvaluie ce l-a marcat cel mai tare in Romania

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 11 decembrie 2024, 18:43 / Actualizat miercuri, 11 decembrie 2024 18:59Siyabonga Ngezana, sud-africanul devenit, la un an si jumatate de la sosirea in Romania, o piesa indispensabila la FCSB, a trecut in revista momentele de varf ale experientei sale la ros-albastri. In primul sau sezon in Superliga, fundasul cotat la 1,7 milioane de euro a devenit in premiera campion.Stoperul in varsta de 27 de ani, international in ... citește toată știrea