Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 01 mai 2023, 19:37 / Actualizat luni, 01 mai 2023 20:15Dinamo a remizat cu FC Buzau, scor 2-2, in etapa #6 din play-off-ul Ligii 2. In timpul meciului, Ovidiu Burca a intrat in conflict cu suporterii gazda.Dinamo a revenit dupa ce era condusa cu 0-2 in minutul 14. Laruccea si Bani, din penalty, au punctat pentru echipa din "Stefan cel Mare".VIDEO. Burca, in conflict cu fanii adversiLa faza penalty-ului dinamovist, Burca s-a contrat cu unii ... citeste toata stirea