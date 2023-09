Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 09:40 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 09:56Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #8 din Superliga. Galeria "cainilor" s-a autoevacuat, nemultumita ca nu a fost lasata sa-si afiseze scenografia in Giulesti.Suporterilor dinamovisti le-a fost interzis accesul in sector cu scenografia pe care o pregatisera pentru derby-ul de aseara si, in semn de protest, galeria oaspetilor a parasit arena.RAPID - DINAMO ... citeste toata stirea