Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 19 august 2023, 11:30 / Actualizat sambata, 19 august 2023 12:00La conferinta de presa de la finalul partidei Petrolul - FCU Craiova 4-3 (runda #6 din Superliga), Nicolae Dica, 43 de ani, preciza ca alb-albastrii urmeaza sa aduca un fundas central. Azi, "Nick" a fost demis din functie!"Cu domnul Mititelu am discutii in fiecare saptamana, vorbim despre jucatori, despre strategia pe care vreau s-o fac.Acesti ... citeste toata stirea