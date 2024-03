VIDEO "Nu sunt imbatabili, asa putem sa-i batem!" * Analiza lui Cartu inainte de CSU Craiova - Rapid: "Superficiali, si-au batut joc!"

Articol de Daniel Grigore, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat luni, 04 martie 2024, 19:19 / Actualizat luni, 04 martie 2024 19:29Sorin Cartu (68 de ani), fostul presedinte al Universitatii Craiova, a prefatat pentru GSP.ro partida dintre olteni si Rapid, programata in aceasta seara, ora 20:00.Un meci tare, CSUCraiova - Rapid, inchide etapa 29 din sezonul regulat al Superligii. Oltenii primesc vizita echipei de pe locul 2, care are titlul ca obiectiv declarat in acest sezon. ... citește toată știrea