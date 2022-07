VIDEO O fosta voleibalista, batuta in plina strada: "M-a lovit cu ceva de metal, parea o teava"

Articol de GSP - Publicat marti, 12 iulie 2022, 10:54 / Actualizat marti, 12 iulie 2022 11:28Fosta voleibalista Kim Glass (37 de ani) a fost victima unui atac brutal, in Los Angeles (SUA), fiind batuta de o persoana fara adapost.Medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), Kim s-a filmat imediat dupa ce a fost atacata cand iesea dintr-un restaurant din centrul orasului.VIDEO Kim Glass, batuta in centrul Los Angeles-uluiGRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ... citeste toata stirea