VIDEO O noua seara spectacol in NBA * Trae Young, aruncare castigatoare de la centrul terenului, in ultima secunda a meciului

Articol de GSP.ro - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 20:46 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 20:47Noaptea de marti a oferit noi partide spectaculoase in cadrul Ligii nord-americane de baschet, in prim-plan fiind slam-dunkurile lui LeBron James (LA Lakers) si Zion Williamson (New Orleans Pelicans), plus un "game winner", in ultima secunda, de la mijlocul terenului, al lui Trae Young (Atlanta Hawks).In duelul ultimelor doua campioane NBA, cei de la Boston Celtics au iesit ... citește toată știrea