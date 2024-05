VIDEO Olandezul Olav Kooij, pe primul loc in etapa a 9-a a Turului Italiei * Pogacar are avans considerabil la general

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 13 mai 2024, 12:46 / Actualizat luni, 13 mai 2024 13:00Ciclistul olandez Olav Kooij a castigat la sprint etapa a 9-a a Turului Italiei, desfasurata duminica pe distanta de 214 km intre Avezzano si Napoli, pe primul loc in clasamentul general mentinandu-se, cu un avans considerabil, slovenul Tadej Pogacar.Olav Kooij, in varsta de 22 de ani, a reusit cel mai important succes din cariera sa. Cronometrat in 4 h 44 min 22 sec, olandezul a fost urmat pe ... citește toată știrea