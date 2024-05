VIDEO "Ole, ola, Buzaul e in A!" * Eroii buzoienilor au oferit primele reactii dupa promovarea in Superliga: "De vis! Cel mai frumos moment din cariera mea"

Articol de Valentin David (video), Cezar Titor, Carmen Dumitru - Publicat marti, 07 mai 2024, 21:37 / Actualizat marti, 07 mai 2024 21:53Gloria Buzau a promovat in Superliga, dupa o pauza de 15 ani. Echipa lui Andrei Prepelita si-a asigurat matematic prezenta in primul esalon, in urma victoriei cu Unirea Slobozia, scor 3-0.Daniel Benzar, cu o "doppietta", si Alexandru Dandea au semnat reusitele formatiei din "Crang". Este a patra generatie fotbalistica buzoiana care va respira aer de Liga 1, ... citește toată știrea