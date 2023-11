Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 02 noiembrie 2023, 11:07 / Actualizat joi, 02 noiembrie 2023 13:17Ons Jabeur (29 de ani, 7 WTA) a obtinut prima victorie de la aceasta editie a Turneului Campioanelor, 6-4, 6-3, cu Marketa Vondrousova (24 de ani, 6 WTA).Invinsa de Coco Gauff in primul meci al turneului din Cancun (Mexic), jucatoarea din Tunisia a obtinut primul succes. S-a impus dupa o ora si 30 de minute in fata Marketei Vondrousova, din Cehia, care are doua infrangeri din doua ... citeste toata stirea