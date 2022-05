VIDEO Ons Jabeur confirma victoria cu Halep! S-a calificat in finala la Madrid, dupa o noua prestatie dominanta!

Articol de GSP - Publicat joi, 05 mai 2022, 17:58 / Actualizat joi, 05 mai 2022 18:04Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep de la Madrid, s-a calificat, astazi, in ultimul act al turneului din capitala Spaniei, dupa 6-2, 6-3 in semifinala cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 45 WTA).Jucatoarea din Tunisia, favorita opt la Madrid, a etalat aceeasi forma impresionanta din meciul cu Halep. Dominanta in schimburile lungi si cu un serviciu care a ... citeste toata stirea