VIDEO Ons Jabeur continua sa scrie istorie: prima femeie araba intr-o finala de Grand Slam!

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 19:28 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 19:28Tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Tatjana Maria (34 de ani, 103 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-1, si s-a calificat in finala Wimbledon 2022.In finala, Ons Jabeur va juca impotriva Elenei Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA.Ons Jabeur continua sa scrie istorie! A fost prima jucatoare araba care a cucerit un titlu WTA, la Birmingham, in 2021, prima care a patruns in top 10 mondial, iar acum ... citeste toata stirea