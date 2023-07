Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 17:45 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 18:23Finala de anul trecut de la Wimbledon s-a reeditat in "sferturile" acestei editii, iar de aceasta data Ons Jabeur (28 de ani, #6WTA) s-a impus in disputa cu Elena Rybakina (24 de ani, #3WTA) scor 6-7 (5), 6-4, 6-1 dupa o ora si 53 de minuteSemifinalele Wimbledon 2023 sunt: Aryna Sabalenka - Ons Jabeur (6 WTA, 28 de ani) si Elina Svitolina - Marketa VondrousovaPe Terenul Central, in ... citeste toata stirea