Articol de Daniel Grigore, Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 22:24 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 22:38Daniel Oprita (42 de ani), antrenorul de la CSA Steaua, sustine ca a ingenuncheat in fata lui Valentin Porumbel, arbitrul central de la meciul cu Corvinul, scor 0-1, dupa ce acesta i-a acordat cartonasul galben.CSA Steaua a pierdut ultimul meci de campionat din acest an. Corvinul Hunedoara, nou-promovata in Liga 2, s-a impus in Ghencea, 1-0, si ... citeste toata stirea