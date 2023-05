Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 03 mai 2023, 17:10 / Actualizat miercuri, 03 mai 2023 17:12Dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul meciului UTA - Hermannstadt 1-0, Rares Pop va fi menajat la antrenamente in perioada urmatoare, anunta noul antrenor al aradenilor, Mircea Rednic.Extrema dreapta in varsta de 17 ani a cazut din senin in minutul 73 al duelului contand pentru runda #6 a play-out-ului. Medicii de pe ambulanta i-au acordat de urgenta ingrijiri, iar Rares si-a revenit ... citeste toata stirea