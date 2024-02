VIDEO Otelul smulge un punct pe terenul campioanei Farul! Maciel, gol fabulos sub ochii "Regelui" * Clasamentul ACUM

Articol de Ionut Coman, Liviu Manolache, Adrian Jitea - Publicat sambata, 24 februarie 2024, 18:57 / Actualizat sambata, 24 februarie 2024 19:08Farul si Otelul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 27 din Superliga. Frederic Maciel a marcat golul week-end-ului in fotbalul romanesc.Programul complet al etapei 27Campioana Farul avea de luat o revansa in fata fanilor constanteni. Ultima partida de la Ovidiu se soldase cu un esec neasteptat, 0-2 impotriva lui Dinamo. Suporterii au uitat ... citește toată știrea