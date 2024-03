VIDEO Ovidiu Burca are o favorita clara in duelul dintre Rapid si FCSB: "M-as bucura sa castige campionatul. Se va cocota in varful fotbalului romanesc"

Articol de Eduard Apostol, Romeo Ene - Publicat sambata, 09 martie 2024, 16:18 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 16:58Ovidiu Burca (43 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu in contextul in care in aceasta seara se joaca derby-ul dintre Rapid si FCSB.Partida Rapid - FCSB incepe la ora 20:00 si este liveTEXT pe GSP.RO. Va fi in direct pe Orange Sport 1, Prima Sport 1, Digi Sport 1Ovidiu Burca a fost in Giulesti in mai multe functii si situatii. De la ... citește toată știrea