sambata, 23 septembrie 2023, 07:46 / Actualizat sambata, 23 septembrie 2023 09:20Dupa 0-2 cu Farul, Dinamo a ajuns la trei infrangeri la rand in SuperLiga. Dar antrenorul Ovidiu Burca spune ca nu se gandeste sa renunte.Promovata la finalul sezonului trecut, Dinamo trece prin momente complicate in Superliga. E pe locul 13, cu 8 puncte, iar in ultimele 4 meciuri nu a castigat (3 infrangeri si un egal).DINAMO - FARUL