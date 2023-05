Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat vineri, 05 mai 2023, 17:29 / Actualizat vineri, 05 mai 2023 17:47Ovidiu Hategan (42 de ani) a vorbit despre momentul in care va reveni in postura de "central" la un meci oficial, la peste un an dupa infarctul suferit in martie 2022.Ovidiu Hategan este din ce in ce mai aproape de revenirea in teren, la centrul unui meci oficial. Dupa ce in urma cu 2 saptamni a arbitrat un meci amical dintre UTA si echipa U18 a ... citeste toata stirea