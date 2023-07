Articol de Vlad Nedelea - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 19:20 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 19:28Alexandru Mitrita (28 de ani, extrema stanga) a fost lovit de un adversar in amicalul Universitatea Craiova - Ludogorets si a iesit de pe teren in prima repriza. Din fericire pentru olteni, nu e nimic grav.Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la Universitatea Craiova din Bulgaria. Reporterul Vlad Nedelea transmite cele mai importante informatii de la fata locului. ... citeste toata stirea